Bodrum’da fırtına kabusu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum’da gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrumİstanköy (Kos) ve BodrumDatça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.

Öte yandan fırtınanın şiddetini arttırmasının yanı sıra sağanak yağmurun da akşam saatlerinde etkili olacağı öğrenildi.

MUĞLA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

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