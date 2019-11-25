Muğla’da 36 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde fiber tekne ile kaçış hazırlığında olan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 6 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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