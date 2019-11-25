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Fethiye'de Ziraat Fakültesinde BEYTEK Kuruldu

İHA

Fethiye Ziraat Fakültesinde Beşkaza Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.

Fethiye'de Ziraat Fakültesinde BEYTEK Kuruldu

Fethiye Ziraat Fakültesinde Beşkaza Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversite (MSKÜ) bünyesindeki, Fethiye Ziraat Fakültesi'nde bulunan merkezde yöredeki endemik türler ve sektörle ilgili araştırmalar yapılacak.
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve BEYTEK Başkanı Mustafa Saatcı, yaptığı açıklamada, merkezlerin daha çabuk hareket edebilen ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı refleks gösteren kurumlar olduğunu söyledi.
Batı Akdeniz'de endemik, bitkisel ve hayvansal türlerin çok farklı çeşidinin bulunduğunu dile getiren Saatcı, "Bunları tanımlayacağız ve farkındalık oluşturacağız. Merkezde özellikle yöresel ürünlere eğileceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlere yöneleceğiz. Bunların ortaya çıkarılması ve tekrar kullanılmasını sağlayacağız. Tarımsal sanayi anlamında yeni hamleler yapacağız. Yöresel ürünlerin daha rahat ihraç edilmelerin sağlayacağız" diye konuştu.
Saatcı, yöreye adapte olabilecek farklı ürünlerle ilgili çalışmalar yapılacağını belirtti. Tüketici ve üretici arasında kurulması gereken ilişkilerin artırılacağını ifade eden Saatcı, üreticilerin tüketiciye göre üretim yapmasını sağlayacak konuma getirmek için mücadele edeceklerini, yöresel ürünlerin daha rahat ihraç edilmelerin sağlayacağını vurgusunu yaptı.

MUĞLA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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