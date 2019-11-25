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Güleda'nın babası: En büyük cezanın verilmesini istiyorum

DHA

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi, memleketi Muğla'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemle protesto edildi. Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, "Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi.

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi, memleketi Muğla'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemle protesto edildi. Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, "Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi.
AK Parti Muğla İl Başkanlığı öncülüğünde toplanan 50 kişilik bir grup, Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. 'Sevgi şifadır', 'Sesimizi sen de duy' ve 'Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan çocuğunu da öyle yetiştir' dövizlerinin taşındığı protesto gösterisine; Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'in dışında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal da katıldı. Konuşma yapan Baba Cankel, "Süreç boyunca destekleri için herkese teşekkür ederim. Yasım dolayısıyla konuşamıyorum. Ama kızım çok büyük hayallerle gitti oraya. Hayalleri yarım kaldı. Dilerim ki caninin de tek hayali hapisten çıkmak olsun. Ama bu hayali gerçekleştiremeden hapislerde ölmesini istiyorum. Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi.
Kadına şiddetin protesto edildiği eylemde katılımcılar, bir süre sonra sessizce dağıldı.  

MUĞLA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:48
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  • İKİNDİ 15:36
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  • YATSI 19:18
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