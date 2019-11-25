Jandarma ve Emniyetten ‘Kadına Yönelik Şiddet’ standı Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü kapsamında İl Jandarma, Emniyet ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri stant açtı.

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25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı ulusular arası mücadele günü kapsamında düzenlenen değişik etkinlilere İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri stant açarak vatandaşların bilgilenmesi amacıyla broşür dağıttılar.

Üç kurum, alışveriş merkezleri ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları önünde açtıkları stantlarda kadına yönelik şiddet konusunda uyarıcı broşür, el kitabı ve değişik hediyeler dağıttı.

MUĞLA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

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