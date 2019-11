Şifa dağıtan eller, bu defa yardım dağıttı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar hazırladıkları hediyeler ile köy çocuklarını sevindirdiler.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve doktorları, her yıl geleneksel hale getirdikleri sosyal sorumluluk hareketi ile belirledikleri köy okullarının öğrencilerine destek oluyorlar.

Ara tatil haftasında hem çocuklara tatil hediyesi vermek hem de onların ihtiyaçlarını karşılamak için Menteşe’nin kırsal Dağpınarı İlkokulunu seçen doktorlar öğrencilerin yaşını ve ayakkabı numarasını öğrenerek her biri için özenle seçtikleri kıyafet ve ayakkabıları öğrencilere yine kendileri ulaştırdı.

Öğretmenleri ile birlikte hediye paketlerini açan çocuklar kışlık mont ve botlarını heyecanla giydiler.

Dr. Nima Remzi “Üniversiteden hocalarımız ve uzman arkadaşlarımız zaman zaman bir araya gelerek köy çocuklarımız için neler yapabiliriz, eğitime, okullarımıza ve öğrencilerimize nasıl katkılar sunabiliriz diye konuşuyoruz. Fikir bu şekilde ortaya çıktı. Dünyadaki en önemli şeyin bir çocuğun yüzünü güldürebilmek olduğunu düşünüyorum. Onlara hediyelerini arkadaşlarım adına verirken o anki mutlulukları, gözlerinin ışıltısı beni çok etkiledi. İnsan o an daha çok çocuğa ulaşmak ve daha çok çocuğu sevindirmek istiyor” dedi.

Okul öğretmenlerinden, “Bulunduğumuz mahalle Muğla merkeze en uzak mahallelerden birisi. Öğrencilerimiz için bugün buraya kadar gelerek onlara hediyelerini getiren doktor beye çok teşekkür ediyorum. Çocuklar haberi alır almaz çok mutlu oldular, hediyelerini büyük bir heyecanla beklediler. Ben tüm öğrencilerim adına Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için çok güzel bir ara tatil hediyesi oldu” diye konuşu.

