Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak göreve başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Barış Saylak, bugün itibariyle göreve başladı.



Muğla'da 1990 tarihinden 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte Başkan Yardımcılığı, Encümen Üyeliği ve Nikâh Memurluğu yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Barış Saylak, 11 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanmıştı. Barış Saylak bugün itibariyle göreve başladı.

MUĞLA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.