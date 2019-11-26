60 kilometre koşan Milaslı

Bodrum’da dördüncüsü gerçekleştirilen AYDEM Bodrun Ultra Maratonu bu yılda 400’ün üzerinde koşucunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

6, 10, 23 ve 60 kilometrelik parkurlarda koşulan ultra maratona Milas Karyalılar Takımı adına katılan Ali Sarıman 60 kilometrelik parkuru 7 saat 17 dakika 52 saniyelik dereceyle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Haftanın neredeyse 6 günü yaptığı antrenmanlarla 60 kilometrelik bu zorlu parkura hazırlandığını söyleyen Sarıman, fiziki yeterliliğin yanı sıra mental olarak da hazır olmanın önemine dikkat çekerek hedefinin üst klasmanlarda yapılan ultra maratonlara katılarak daha büyük başarılara imza atmak olduğunu ifade etti.

Yarışa Milas Karyalı Koşucular Takımı adına katılan diğer sporculardan Mustafa Kemal Fındıkçıoğlu da 10 kilometre koşusunda 40 49 yaş grubunda birinci olarak Milas adına günün en başarılı koşucusu oldu. Ayrıca Karyalı Koşuculardan Ersin Camiduran, Yıldırım Bilge, Ahmet Karaltı ve Serdar Murat Sarı da katıldıkları kategorilerde Milas’ı başarıyla temsil ettiler.

Organizasyonunu Milaslı Ali Cem Aktaş tarafından yapılan AYDEM Bodrun Ultra Maratonu 23 Kasım Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi girişinde yapılan ödül töreni ile sona erdi.

MUĞLA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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