Böyle maç görülmedi

Milas Belediyespor Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig müsabakasında konuk ettiği Alanya Belediyespor karşısında keyifli bir oyun sergileyerek maçı 31 kazandı. İlk set alınan sayı ise iki takım adına kıyasıya mücadelenin göstergesi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu 20192020 Erkekler 1. Lig 7. Hafta müsabakaları gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Atatürk Kapalı Spor Salonu Kompleksinde Milas Belediyespor rakibi Alanya Belediyespor’u konuk etti. Saat 14.00’de başlayan müsabakada Milas Belediyespor; Sadık Efe Özbey, Okay Serce, Mustafa Kaan Durmaz, Hakan Kemerli, Hasan Balcıoğlu, Anıl Tokat, Eren Öner, Muhammet Furkan Bayıdır, Batuhan Karaca, Yiğit Korkut, Amel Davutafendij, Mehmet Uğur Bezici, Mustafa Uğurlu ve Oktay Tetik isimleriyle sahada yer alırken, Alanya Belediyespor; Eren Kanlı, Kemal Can Sunay, Alperen Ova, Emircan Başarır, Farhad Chalehchaleh, Muhammet Esat Avcı, Fatih Barış, Pavel Kandulınskı, Ömer Söylemez, Hakan Kızılöz, Emre Can Teke, Serkan Koçak ve Barış Çetrefil isimleri ile yer aldı.



Kıyasıya başlayan mücadele her iki takımın güzel oyunu ile salonu dolduranlara keyif verirken yansıyan skorda rekor niteliğinde ilk seti tamamladı. 3836

Diğer setlerde d benzer durumlar olmasına rağmen Milas Belediyespor eşit ilerleyen skoru ikinci sette 2522 kazanmasını bilerek setlerde 20’a getirdi. 3. Set 2325 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 4. Sette ise oyun kontrolünü ele alan ev sahibi Milas Belediyespor taraftarına galibiyeti hediye ederek 2525’lik skorla maçı 31 kazandı.

Alınan bu skorla maç fazlasıyla Milas Belediyespor ligde 3. sıraya yükseldi

MUĞLA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.