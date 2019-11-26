İmece usulü hasat edildi

Milas Ziraat Odası hizmet binası bahçesinde bulunan zeytinlerin hasadını imece usulü ile gerçekleştirdi. Ürünler coğrafi işaret koşullarına göre yağlı zeytin yapılarak konuklara ikram edilecek.

Milas Ziraat Odası Hizmet Binası bahçesinde bulunan 40 zeytin ağacı oda çalışanları ve MİZOTAR personelinin katılımıyla imece usulü hasat edildi. 5 dönümlük arazi üzerinde yetiştirilen ağaçlardan elde edilen 32 kasa 650 kg tane zeytin 1 günlük emeğin karşılığı olarak toplanarak dilme tesislerine yollandı.

Milas Ziraat Odası Meclis Üyesi Mustafa Baş’a ait tesislerden ücretsiz olarak faydalanılmasının ardından yağlı zeytin olarak coğrafi işaretin tanıtımında kullanılacak.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Milâs Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ziraat Odamızın zeytin bahçesinde imece usulü zeytin hasadı gerçekleştirdik. Günlük güneşlik bir sonbahar gününde tüm elemanlarımızla birlikte memecik zeytin tanelerini tek tek seçerek Milas yağlı zeytini yapmak için kasalara doldurduk. MİTSO tarafından coğrafi işareti alınan yağlı dilme zeytinimizi terbiye ettikten sonra ziyaretçilerimizin tadımına sunacağız. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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