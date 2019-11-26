Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı Dalyan Barınağı ekipleri iskele altında mahsur kalan kediyi kurtardı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Kanalı’nda iskelenin altına giren kedinin burada mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iskelenin altında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi bakım evinde tedavi altına alındı.

MUĞLA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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