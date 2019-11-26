‘Senede Bir Gün’ tiyatro severlerle buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sahne Tiyatrosu işbirliği düzenlenen “Senede Bir Gün” tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Senede Bir Gün” adlı 2 perdelik tiyatro izleyicilerden tam not aldı. İhsan Koza’nın yazdığı, Utkan Özpak’ın yönettiği oyunda Muğla Sahne Tiyatrosu oyuncaları yer aldı.

Ustaya Saygı

Oyunun bitiminde sahneye çıkan oyuncular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i de unutmadılar.

MUĞLA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

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