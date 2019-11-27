Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 90 ekip ve 334 jandarma personeli ile gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 18 kişi yakalandı.

Suç ve suçlulara karşı sürdürülen mücadele kapsamında her ay ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde belirlenen saatler arasında uygulama gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın değişik birimlerinde görevli 90 ekip ve 334 personelin katıldığı uygulama sonunda 3 bin 677 şahıs sorgulanırken, değişik suçlardan araması bulunan 18 kişi uygulama esnasında yakalandı.

MUĞLA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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