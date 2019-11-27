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Yatağan’da pazarcılar güne dua ile başlıyor Yatağan’da Çarşamba günleri kurulan halk pazarında ...

İHA

Türkiye'nin birçok bölgesinde halk pazarı kurulan alanlarda esnafların alışveriş öncesi 'Pazar duası' geleneği sürerken, Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilk defa başlayan Pazar duası esnafları memnun etti.

Yatağan’da pazarcılar güne dua ile başlıyor Yatağan’da Çarşamba günleri kurulan halk pazarında Yatağan Belediyesi’nin katkıları ile esnaflar sergilerini açtıktan sonra satışa dua ederek başlıyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde halk pazarı kurulan alanlarda esnafların alışveriş öncesi ‘Pazar duası’ geleneği sürerken, Muğla’nın Yatağan ilçesinde ilk defa başlayan Pazar duası esnafları memnun etti.
Çarşamba günleri kurulan ve Muğla’nın yanı sıra Denizli, Aydın gibi illerden de çok sayıda pazarcının satış için geldiği Yatağan’da pazarcı esnafı sergisi açtıktan hemen sonra Yatağan Belediyesi tarafından Pazar yerine kurulan merkezi ses sistemi ile hoparlörden dua okunuyor. Sadece pazarcı esnafı değil, çarşı içindeki esnaflar da duaya eşlik ederek güne başlıyor.
Pazar duası uygulaması başlayan Yatağan’da sergi açan esnaflar, uygulama nedeniyle Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’e teşekkür etti. Esnaflar, “Yıllar sonra bir esnaf olarak duamızı ettik, bunu da gördük. Çok memnunuz. Denizli’de ve birçok yerde yapılıyor. Burada ilk defa Pazar duası okunması başladı. Ticaret biraz da inanç meselesi. İnançlı olmak lazım. Bismillahsız ayakkabı giymiyoruz. Pazara başlarken de dua şart. Burada bir ilk oldu. Çok memnunuz” dediler.
Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan’da ilk defa Pazar duası okunması kendilerine nasip olduğunu belirterek, “Pazar kurulan bu caddemiz seçim sonrasında esnafımızın isteğiydi. Bu caddede yıllardır Pazar kurulmuş ama dana sonra el çektirilmiş bir cadde idi. Birçok ilçede uygulanan Pazar duası maalesef Yatağan’da hiç uygulanmamış. Güne iyi başlama açısından, esnaflarımızın hayırlı kazanç sağlaması ve kazançlarının bereketli olması açısından bizim örf ve adetlerimizde olduğu düşüncesiyle duamızı ettirmemiz gerektiğini düşündük. Bu amaçla her Çarşamba günü halk pazarında duamızı ettiriyoruz. Bu önümüzdeki süreçte inşallah alışkanlık haline gelecek. Ama daha önce yapılmadığı için esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Ama Yatağan’ın daha eksiği çok. İnşallah önümüzdeki süreçte inşallah Pazar yeri eksikliği sıkıntılarımızı ve hem bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

MUĞLA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
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