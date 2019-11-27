Tükettiği enerjinin iki katını çatısından üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesine 11 Milyon TL yatırımla kazandırdığı ve yapıya entegre güneş enerjisine sahip çatısı ile Türkiye’de ilk olan Menteşe Şehirlerarası Otogarı tükettiği enerjinin iki buçuk katısını üreterek çevreye ve belediye bütçesine büyük katkı sağladı.

2019 Ekim ayı verilerine göre toplam 25.636,679 KW/saat yaklaşık 20 Bin TL değerinde elektrik üreten Menteşe Şehirlerarası otogarı bu elektriğin 9 Bin 636 KW/saatını kullandı. Tükettiği enerjiden 16 Bin KW/saat fazla elektrik üreten otogar bu enerjiden 12 Bin 300 lira kâr sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla doğası, tarihi, birbirinden değerli 13 ilçesi ile sadece üzerinde yaşayanları değil herkesi kendine hayran bırakan muazzam bir şehir. Büyükşehir ailesi olarak bu şehrin güzelliklerini koruyarak geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Güneşlenme süresi olarak da diğer şehirlerden şanslı olan şehrimizde tesislerimizi güneş panelleri ile donatıyor bu enerjiden yararlanarak çevremizi ve bütçemizi koruyoruz. Şimdilik Menteşe, yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatıları, mezbaha tesisimiz ve Bodrum Konacık hizmet binamızda güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Yapıya entegre çatısıyla Türkiye’de örnek bir proje olan Menteşe Otogarımız tükettiği enerjiden fazlasını üretti. Çevreye ve belediye bütçesine büyük katkı sağlayan tesisimiz ile yapım aşamasındaki hedeflerimize ulaştık. Bu tür Türkiye’ye örnek ve yenilikçi projeler Muğlamıza çok yakışıyor. Çünkü Muğla her zaman hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

MUĞLA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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