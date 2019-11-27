'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 4 günlük “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programında projenin tanımı, proje döngüsü yönetimi, proje geliştirme, proje yönetimi yaklaşımı, proje oluşumundaki aşamalar, mantıksal çerçeve yaklaşımı, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, faaliyet planlaması, bütçeleme, sürdürülebilirlik gibi konular hakkında bilgiler verildi. Eğitimin son gününde proje yazma konusunda örnek uygulamalar da yapılarak program sona erdi.

MUĞLA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.