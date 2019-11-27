Söğüt’ün ardından Bozburun’daki yıkım da ertelendi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi’nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi’ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.

Söğüt’teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi’ne hareket etti. Bozburun Yeşilova mevkiinde bulunan Erkan Özdoğan’a ait 3 katlı imara aykırı binanın yıkımı da, mahkeme kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Daha sonra Bozburun’da yan yana olan ve yıkım kararı verilen apart şeklindeki iki binanın önünde toplanan kalabalık, yıkımların durdurulması için yetkililerden yardım talep etti.

MUĞLA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.