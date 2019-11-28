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Marmaris’te kış ortasında deniz keyfi 65 yaşındaki emekli şahıs yağışlardan sonra deniz keyfi yaptı

İHA

Ülke genelinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bir emekli kış ortasında deniz keyfi yaptı. Sağlıklı yaşamak için yaz kış denize girdiğini belirten 65 yaşındaki Faruk Batut, Marmaris'te her gün denize girdiğini söyledi.

Marmaris’te kış ortasında deniz keyfi 65 yaşındaki emekli şahıs yağışlardan sonra deniz keyfi yaptı

Ülke genelinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bir emekli kış ortasında deniz keyfi yaptı. Sağlıklı yaşamak için yaz kış denize girdiğini belirten 65 yaşındaki Faruk Batut, Marmaris’te her gün denize girdiğini söyledi.
Marmaris’te önceki gün etkili olan sağnak yağış ve su baskınlarının ardından şehirde ve sahillerde hayat normale döndü. Yurdun Doğu bölgelerinde ağır kış şartları ve kar yağışları etkisini gösterirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Marmaris’te yaşayan 65 yaşındaki Faruk Batut, sağlık için sürekli denize girdiğini belirterek “Yağmur olmadığı sürece her gün denize giriyorum. Bunu sağlıklı kalmak için yapıyorum” diye konuştu.

MUĞLA

28 Kasım 2019 Perşembe

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