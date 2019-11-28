Büyükşehir itfaiyesinden Üniversite çalışanlarına yangın eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurumlardan gelen talep doğrultusunda verdiği eğitim çalışmaları kapsamında Üniversite çalışanlarına yangın ve yüksekte çalışma eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurum çalışanlarına yönelik planlı hizmet içi eğitim programlarının yanında, kurumlardan gelen taleplerle düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetleri ile çalışma hayatında ve gündelik hayatta çalışanların eğitim düzeylerini, farkındalıklarını ve bilinç düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının İnşaatBoyaSu Tesisat ve Elektrik Birimi çalışanlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Menteşe Yerleşkesinde eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitim programının birinci bölümünde katılımcılara yangın bilgisi, yangın nedenleri, yangın söndürücüleri ve kullanımları, doğal ve likit gaz, AFAD, sıvı yağlar ve acil çağrı gibi konularını içeren teorik ve uygulamalı ‘Temel Yangın Eğitimi’ verildi. Programın ikinci bölümünde ise yükseklik, neden yüksekte çalışılır, düşmenin dinamiği, yüksekte çalışma tehlikeleri, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar ve ekipmanlar, hangi yükseklikte hangi donanımlar ve ekipmanlar kullanılır gibi konuları içeren teorik ve uygulamalı ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi’ verildi.

Önce İş Güvenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; “Muğla Büyükşehir Belediyemiz tüm itfaiye ve kurtarma faaliyetlerinde halkımızın en kısa zamanda yanında olmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında vermiş oldukları eğitimlerle kamu, özel kurumlar ve başvuru yapan tüm vatandaşlara yangın eğitimleri vererek vatandaşlarımızın farkındalığı ve bilgi düzeyleri artırılmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak düzenlediğimiz programlarla İtfaiye Çavuşlarını ve İş Güvenliği Uzmanlarını “Yüksekte Çalışma Eğiticisi” yaptık. Böylece hem hizmet içi eğitim kalitemizi artırıyoruz, hem de iş kazası riski en fazla olan yüksekte yapılan faaliyetleri gerçekleştiren çalışanlarımıza teorik ve uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimlerini vererek, çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü artmasını ve yürüttüğümüz faaliyetlerin “Önce İş Güvenliği” anlayışı ile daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda gerçekleşmesini sağlıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin talebi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz “Temel Yangın Eğitimi” ve “Yüksekte Çalışma Eğitimi” programlarına katılan üniversite teknik birim çalışanları daha güvenli ve sağlıklı çalışmalar yapacaklar, olası iş kazalarını önlemiş olacaklardır”

MUĞLA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.