Marmarisli anne babalara ergenlik anlatıldı

Marmaris’te düzenlenen seminerde konuşan Psikoterapist Cengiz İpek, “Ergenlik her şeyi yapma ruhsatı değildir. Sınırları sağlıklı çizmek gerek. Mutlu ergen yoktur. Anne baba olarak bilen değil anlamaya çalışan olmamız daha sağlıklıdır” açıklamasını yaptı.



Aile Eğitimi Seminerleri kapsamında Marmaris’te dördüncüsü gerçekleştirilen “Ergenle Yaşamak” başlıklı seminerde Aile ve Çift Terapisti Şamil Saribaş ve Psikoterapist Cengiz İpek’in sunumuyla katılımcılarla buluştu. Seminerde, çocukluk, ergenlik, ergenlikte okul, ergenlikte arkadaşlıklar, ergen ve ailesi, ergen ve geleceği, ergenlikte sorun davranışlar, ergenin ebeveyni olmak başlıklarının yanında katılımcıların soruları cevaplandırıldı.



Yaptığı sunumda ergenlik döneminde gence nasıl davranılması gerektiğini anlatan Psikoterapist Cengiz İpek; “Ergenlik bir dönüşüm sürecidir. Sağlıklı ve doğal bir süreçtir. Kriz değildir ancak yaşanan ani ve yoğun sayısız değişiklikler çocukta, ruhsallığında travmatik etkiler ortaya çıkarır ve hayat onun için çok zor hale gelir. Bu nedenle ergene eşlik eden ailelerin de ruhsal açıdan dayanıklı ve hazır olmaları gerekmekte. Çocuk eğitiminin insanlık tarihinin en eski meselelerinden biri olduğunu, tek tip bir eğitimin maalesef olamayacağını, her çocuğun biricik ve özel olmasından çocuğa özel yaklaşımları benimsemeliyiz” dedi.



“Özellikle ikinci doğum olarak gördüğümüz ergenlik sürecinde çocuk için her şey yeni baştan yazılmakta adeta. Bu kadar hassaslaşılan genci yeni bebek gibi düşünmemiz gereken dönemde birçok konuda ebeveynler olarak çok daha anlamaya odaklı olmalıyız” diyen İpek, “Yetişkinlik provalarının yapıldığı bu dönemde çocuklarımızla sağlıklı iletişim de bir kat daha önemli hale gelmekte. Ergen ne çocuk ne yetişkin değil, hem çocuk hem de yetişkindir” diyen İpek, “Ergenlik her şeyi yapma ruhsatı değildir, sınırları sağlıklı çizmek gerek. Bakıldığında mutlu ergen yoktur. Ergen ile arkadaş olunmaz. Anne baba olarak bilen değil anlamaya çalışan olmamız daha sağlıklıdır” açıklamasını yaptı.



Çalışmanın devamının olacağını paylaşan Moira Danışmanlık Merkezi Kurucusu Psikoterapist Şamil Saribaş ise “Katılımcıların ve belediyemizin ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Toplumun değişimi ve dönüşümü için bu tür seminerlere ve birlikte düşünmeye çok ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

