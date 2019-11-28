Muğla’da 29 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakaladı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 Filistin ve 9 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen (17 erkek, 6 kadın, 6 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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