DVD içinden uyuşturucu çıktı

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Bodrum’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, DVD oynatıcı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüyor. Narkotik ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldıkları T.E isimli şahsın konakladığı Gündoğan Mahallesi’ndeki iş yerinde arama yaptı.

Narkotik köpeği Molly’nin DVD oynatıcıya tepki vermesi sonucu, polisler DVD oynatıcıyı matkapla sökerek açtı. Ekipler, oynatıcıyı açtıklarında içerisine zulalanmış vaziyette satışa hazır vaziyette 45 parça halinde 200 gr esrar maddesi buldu. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan T.E isimli şahıs, adliyeye sevk edildi.

MUĞLA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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