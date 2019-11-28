Kıbrıs gazileri unutulmadı

Dalaman’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Dalamanda Kaymakam Ali Güldoğan önderliğinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, ilçe Kaymakamı Sayın Ali Güldoğan tarafından takdim edildi.

Kaymakam Ali Güldoğan,Gazilik ve Kıbrıs Barış Harekatına ilşkin bir konuşma yaptı.

MUĞLA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.