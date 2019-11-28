Fatma Şahin’den Dalaman Belediyesine iş makinası

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'la görüştü.

Fatma Şahin, Başkan Karakuş'a Dalaman Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nden talep ettiği hibe iş makinesinin anahtarını teslim etti.

Belediye Başkanı Muhammet Karakuş “İlçemize daha kaliteli ve daha iyi hizmet edebilmek üzere yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bir adet kazıcı, yükleyici iş makinesi Dalaman’ımızın hizmetine kazandırdık." ifadesinde bulundu. Ayrıca, Başkan Muhammet Karakuş "Amacımız halkımıza yönelik hizmetlerin aksamamasıdır. İş makinesinin belediyemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin hanımefendiye şükranlarımı sunuyor, ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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