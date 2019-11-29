Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor

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Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından mahallerde istişare toplantıları sürüyor.

İstişare Toplantıları kapsamında Ekşiliyurt Mahallesi'nde;Belediye Başkan Yardımcısı Fedai Kılıç, Meclis Üyeleri Zeki Doğaç, Sebahi Yılmaz, Yunus Erpek, Ahmet Orhan ve beraberindeki belediye idari kadrosundan oluşan heyet ile Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Ekşiliyurt Mahallesi'nin imar planı sorunları ve vatandaşları genel sorunları ele alınarak mahalle sakinleri Ortaca belediyesine taleplerini ilettiler.

Toplantılar tüm mahallelerde iş planı doğrultusunda sırası ile gerçekleştirileceği belirtildi.

MUĞLA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:27

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