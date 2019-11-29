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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından belirlenen 5 adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 parça halinde 33.70 gram esrar, bir miktar skunk ile 3 ruhsatsız tüfek ile 22 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.G. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.G çıkıldığı mahkemece tutuklanırken A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda kimliği belirlenen Mısır vatandaşı bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.

MUĞLA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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