Milas'ta 'Sen Olmadan Asla' resim sergisi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Gümüşlük Ortaokulu öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları “Sen Olmadan Asla” isimli resim sergisi etkinliği çalışması düzenlendi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, öğrenciler, öğretmenlerin katıldığı etkinlikte Kaymakam Arslan ve İlçe Müdür Bal öğrenciler ile birlikte tuval çalışması yaptılar.

Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Bal, “Dezavantajlı öğrencilerimiz ile diğer öğrencilerimizi aynı etkinlikte buluşturarak öğrencilerimizi birbirleriyle ortak hareket edebileceklerini, birlikte olunduğunda başarabilmelerinin çok daha kolay olduğunu toplumun her kesimine ulaştırılması amaçlanmakta” dedi.

MUĞLA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:27

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