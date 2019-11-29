Milas’ta bağımlılıkla mücadele eğitimi

Milas’ta 112 ve acil servislerde görev yapanlara yönelik Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı kapsamında bağımlılıkla mücadele hizmet içi eğitim verildi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda 11 17 saatleri arasında gerçekleşen eğitim programı kapsamında ilk sunum Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Birimi’nde görevli Sosyolog Kemal Bal tarafından yapıldı.

Madde bağımlılığının sigara ile başladığına dikkat çeken Sosyolog Kemal Bal, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini, bu konuda annebaba ve öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Bal, yapılan araştırmalarda kötü alışkanlıkların tamamının arkadaş ve çevrede bulunan yakınlarından bulaştığının tespit edildiğine dikkat çekti.

Madde kullanım bozuklukları, bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını, aile, toplumsal ve iş uyumunu bozan, genetik ve nörobiyoiojik temeli olan ciddi bir hastalık olduğunu da belirten Bal, “Müptela, tiryaki, bağımlı, bağımlılık gibi adlandırmalar artık kullanılmamaktadır. Avrupa’da alkol ve maddeye bağlı ölümler, kalpdamar hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada yer almakta” dedi.

Bağımlılığı “Kişinin madde kullanımına bağlı belirgin sorunlara rağmen madde kullanmayı sürdürmesi, madde kullanımını sınırlamakta güçlük yaşaması, artmış tolerans ve fiziksel çekilme belirtileri” olarak tanımlayan Bal, ilacı, sağlıklı, normal bir yaşamı sürdürmek için gerekli olmayan, canlı organizmaya dışarıdan alındığında bir veya daha fazla işlevde değişikliğe yol açabilen herhangi bir madde, maddeyi ise kişinin davranış, duygulanım, algılama, düşünce gibi alanlarında değişiklik yaratabilen tütün, alkol, eroin, kokain gibi maddelerin hepsi olarak tanımladı.

Bal’ın yaptığı sunumun ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Nilfer Şahin, güvenlik güçleri kurumları ve ilçe sağlık müdürlüğü personellerince de sunumlar yapıldı.

MUĞLA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:27

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