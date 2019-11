Tarihi han kitap kafe oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yarım Han isimli tarihi han, çok sayıda kişinin desteği ile kitap kafe haline getirildi.

İçi binlerce kitap ile doldurulan Yarım Han Kitap Kafe kitapseverlere, hayata dair ıskalayıp anlamlandıramadıkları hayatlarına ışık tutacak zamanda bir yolculuk vadediyor.

Yarım Han Kitap Kafe'nin açılışında Yarım Han Kitap Kafe Kollektifi adına konuşma yapan Kemal Can Gürgen, "Her kitap okuyucusunu bulur derler. Kitap sizi bulursa inanın ki pişman olmayacaksınız. Neden mi? Çağrışımlara açık, herkesin kendinden mutlaka bir şeyler bulacağı geri dönüş hikâyesine başlıyoruz. Tam da hayata dair; ıskalayıp anlamlandıramadığımız o hayatlarımıza ışık tutacak zamanda bir yolculuk vadediyoruz. Minik ellerin kolayca kavrayabileceği “deneme”, “yanılma” ve “öğrenme” pratiklerinden yararlanabileceği bir düş bahçesinde şenlikli bir dünyaya adım atıyoruz. Toplumu ve doğayı tüm renkleriyle kucaklayan bir Demokrasi anlayışının, özgür, pırıl pırıl bir geleceğin deneyini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öğretmenin de öğrenme sürecine katıldığı, somut olay ve problemlerden yola çıkan ve diyalogu öğrenme sürecinin merkezine yerleştiren bir anlayış ve metotla işlenen atölyelerimiz kuşkusuz perdelerimizi aralayacak, yeni cümleler kurduracak ve yaşamımızda ‘aydınlanmamızı’ sağlayacaktır" dedi.

"YARIM HAN DOSTLARINA SONSUZ TEŞEKKÜR"

Gürgen konuşmasının devamında, "İç dünyanızda üretime bakan yepyeni bir öykü penceresinin açıldığını fark edeceksiniz. Film izlemeyi seviyorsak izlediğimiz filmlerle ilgili fikirlerimizi başkalarıyla paylaşmak, ya da okuduğumuz kitaplar, gezip gördüğümüz yerler, dinlediğimiz şarkılar; bizim için anlamlı şeylerle ilgili duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek, bu keyfin somutlaşarak başkalarına ulaşmasını ve yeni bir anlam kazanmasını sağlamak için doğru yerdesiniz. Bir hikâyeniz varsa hayatınıza bir anlam katabilir, hatta hayatınızdan bir roman yaratabilirsiniz. Yeter ki iyi bir hikâyeniz olsun. Yaşamı,üreticinin bağımsızlığını, tüketicilerin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini, yerel ve ekolojik tohumu,doğal üretimi, savunmak, desteklemek ve geliştirmek için buradayız bir aradayız. Zor günlerden geçiyoruz ve belki de daha zoru kapımızda. Anılar biriktirmeli bolca, biliyoruz ki bahar gelecek. Umutluyuz zira çoğunluğuz ve her geçen gün ‘şeylerin bilincine varanların’ sayısı artıyor ve artmaya da devam edecek.”

Hayal kırıklıklarını çantana koy ve orada bırak. Hayal et; gözünün alabildiğine, gönlünün sevebildiğine, duyuluyor gelecek şarkıları, duyuluyor umudun dizeleri, işte bunlar o hayal et. Yaptığımız bir düşü yazmaktı, hatta yaşamaktı. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm Yarım Han dostlarına sonsuz teşekkürler. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık" diye ifade etti.

