Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü, Yalıkavak açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botuyla bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları lastik botta 29'u Suriye, 12'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Afganistan, 3'ü Filistin ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere 49 göçmeni yakaladı. 20'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. Cuma günü ise Karaada açıklarında durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 1 yetişkin erkek yakalandı. Her iki olayda yakalanan 50 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.