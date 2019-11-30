Muğla’nın Menteşe, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere gibi yüksek kesimdeki ilçelerinde gece başlayan sis bulutları sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla genelinde iki gündür devam eden yağış yerini bugün güneşli bir havaya bırakırken, gece başlayan sis bulutları Menteşe ilçesi ve çevre yolunda yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle şehir içinde ve karayolunda seyreden sürücüler zaman zaman 3 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gece başlayan sis bulutu saban saatlerinde güneş ile birlikte yerini güneşli bir havaya bıraktı.

MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

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