Muğla’da 49 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerine Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 29 Suriye, 12 Güney Afrika, 3 Afganistan, 3 Filistin ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (20 erkek, 15 kadın, 14 çocuk) yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.
MUĞLA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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