Vatansever Mustafa Amca hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, evinde ölü bulundu. Dörtyollu “Barış Pınarı” operasyonunun ardından yazmış olduğu bir notla Milas Kaymakamlığına giderek bir traktör ve bir evini Cumhurbaşkanlığına bağışlamasıyla gündeme gelmişti.

Milas’ın Damlıboğaz Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, bugün sabah evinin avlusundaki ağaçta asılı halde bulundu. Yakınları tarafından fark edilen Dörtyollu için olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dörtyollu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 çocuk ve 6 torun sahibi 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sırasında Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret ederek, traktörü ve evini bağışlamasıyla gündeme gelmişti.

Harekâtla ilgili yapılan haberleri televizyon ekranlarından sabah saatlerine kadar izlediğini, yaşanan gelişmeler ve operasyona karşı yapılan tepki açıklamalarının ardından destek vermek amacıyla bir şeyler yapma gereksimi hissettiğini belirten Mustafa Dörtyollu, “ben 72 yaşındayım. 3 çocuğum var. Allaha şükür hepsinin hali vakti yerinde. Benimde bir evim ve bir traktörüm var. Ben Cumhurbaşkanını çok seven birisiyim. Kaymakamımızı ziyaret ederek bunları Cumhurbaşkanımıza bağışlamak istediğimi söyledim. Benim 2 bin lira maaşım var bana yetiyor, artıyor. CİMER’e yazı yazarak, ‘sayın Cumhurbaşkanım bende askere gitmeye hazırım. Yapılan operasyonlar ve gelişmelerin ardından bir traktör ve bir evimi Kaymakamlık aracılığıyla bağışlamak istiyorum’ dedim. Yemekte bir tuzumuz olsun dedim. İnşallah benim gibiler çıkar da ekonomimize de faydası olur” demişti.

Dörtyollu’nun ölümüyle ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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