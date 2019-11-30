Büyükşehir, Thomas Cook iflasını paydaşlarla masaya yatırdı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi turizm komisyonu, Thomas Cook şirketinin iflasından etkilenen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Turizm sektöründen paydaşlarla düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katılarak Thomas Cook şirketinin iflası ve Muğla’nın turizmdeki geleceği ile ilgili fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

Thomas Cook şirketinin iflasından ülkemizin özellikle Muğla ve Antalya’nın etkilendiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu iflastan en az zararla çıkabilmek için alınacak tedbirler ve önümüzdeki turizm sezonunda böyle krizlerle karşılaşmamak için yapılması gerekenleri turizmdeki paydaşlarla konuşmak için bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Turizm bakanlığının, sektör temsilcilerinin Thomas Cook iflasından sonra gerekli açıklamaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Gürün, turizmde marka olan Muğla’da ilçe belediyeleri, ticaret odaları, otelciler, turizm şirketleri, deniz ticaret odaları temsilcilerinin bir araya getirilmesinin ortak bir çözümde buluşulması için çok yararlı olacağına inandığını belirtti. Turizmde değişen taleplere ve internet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarına değinen Başkan Gürün, deniz turizminin yerini yavaş yavaş kültür, tarih turizmine bıraktığını, Çin ve Hindistan’ın önümüzdeki dönemde turizmde belirleyici olacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konuşmasının ardından tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi turizm komisyonunda “Muğla yöresine çok ciddi anlamda turist getiren Thomas Cook acentesinin iflası bölgemizde çok büyük maddi zararlara sebep olmuştur. Thomas Cook iflası konusundan sonra katılımcılar turizmde Muğla’nın geleceği, sektörün değişen taleplerini konuştular ve tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla birlikte ortak hareket etme kararı aldılar.

MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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