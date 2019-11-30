Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gıda zehirlenmesinden tedavi görenler taburcu oldu.

Marmaris'te Armutalan mahallesinde aynı zamanda catering hizmeti veren bir şirketten yemek yiyen aralarında öğrenci ve inşaat işçilerinin de olduğu vatandaşlar taburcu oldu.

Dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar ilçede ki 2 özel hastane ve devlet hastanesine bulantı, titreme ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 50 kişi başvurdu. Başvuranların çoğunluğu tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un talimatı ile ilgili işyeri hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgili işletmenin daha önce de bu tür bir vakaya karıştığı ve gerekli düzenleme ve kontroller yapıldıktan sonra faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlardan birkaçı karakola suç duyusurunda bulunun işletmeden şikayetçi oldular.

MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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