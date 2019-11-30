Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde köpeğini düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan sahibi de kuyuda mahsur kalınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Muğla'da, köpeğinin evinde uzaklaştığını ve geri dönmediğini fark eden Nazmi Alper Akiz, Peksimet Mahallesi'nde köpeği 'Tunda’yı aramaya başladı. Çevrede köpeğine bağırarak arayan Akiz, Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan bir su kuyusundan köpeğinin sesinin geldiğini duydu. Kuyuya baktığında köpeği su dolu kuyunun içende mahsur kaldığını gördü. Eve giderek halat ve birkaç dağcı malzemesi alan Akiz, kuyuya indi. Köpeğine kavuşan Akiz kuyudan geri çıkamadı. Kuyudan bağırarak yardım isteyen Akiz’i duyan vatandaşlar kuyunun etrafına toplandı. Mahalle sakinleri bunun üzerine durumu jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halat yardımıyla önce 'Tunda’yı sonrada sahibini kuyudan çıkardı.

MUĞLA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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