Muğlaspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Okan Kayataş (xxx), Çağdaş Yüksel Çağ (xxx), Onur Gülter (xxx)

MUĞLASPOR: Yunus (xxx) Mustafa (xxx), Savaş (xxx) (Dk.78 Mahmut), Mehmet (xx), Ramazan (xxx), Güray (xx), Rıdvan (xx) (Dk.69 Adem), Murat Can (xxx), Batuhan (xx), Anıl (xx), Sami (xx)

YOZGATSPOR 1959 FK: Göksal (xxx) Yunus (xx) (Dk.71 Hamdi), Abdulsamet (xxx), Beytullah (xxx) (Dk.87 Murat), Osman (xx), Kasım (xx), Uğur (xx), Okan (xx) (Dk.85 Tamer), Samet (xx), Oğuzhan (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk.58 (P) Murat Can (Muğlaspor) - Dk. 49 Abdulsamet (Yogatspor 1959)

SARI KARTLAR: Batuhan, Muğlaspor (Muğlaspor) Oğuzhan (Yogatspor 1959)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 15'inci hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Yozgatspor 1959 FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip galibiyet serisini 5 haftaya çıkarma fırsatını kaçırıp 22 puana ulaştı, konuk Yozgatspor ise puanını 18'e yükseltti. Yozgat temsilcisinin golünü 49'uncu dakikada Abdulsamet atarken, Muğlaspor'un golü 58'inci dakikada penaltıdan Murat Can'dan geldi.Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı futbolcuların galibiyet primlerinden satın aldıkları tekerlekli sandalyeyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu'na verdi.20'nci dakikada Muğlaspor atağında Ramazan'ın sol çaprazdan plase vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada konuk takımda Beytullah'ın yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak kaleci Yunus'ta kaldı.

34'üncü dakikada Yozyatspor 1959 mutlak golden oldu. Rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Beytullah'ın şutunda kaleci Yunus topu çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Yozgatspor 1959 golü buldu. Sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Abdulsamet zor pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.

58'inci dakikada Muğlaspor'dan Ramazan ceza alanı içinde Samet tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Okan Kayataş tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Can, kaleci Göksal'ı ters köşeye yatırdı: 1-1.

86'ncı dakikada Muğlaspor atağında Murat Can'ın röveşatasını kaleci Göksal aynı güzellikte çıkardı.





