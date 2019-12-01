Muğlaspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğlaspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1

DHA

STAT: ATATÜRK 
HAKEMLER: Okan Kayataş (xxx), Çağdaş Yüksel Çağ (xxx), Onur Gülter (xxx)
MUĞLASPOR: Yunus (xxx) Mustafa (xxx), Savaş (xxx) (Dk.78 Mahmut), Mehmet (xx), Ramazan (xxx), Güray (xx), Rıdvan (xx) (Dk.69 Adem), Murat Can (xxx), Batuhan (xx), Anıl (xx), Sami (xx)
YOZGATSPOR 1959 FK: Göksal (xxx) Yunus (xx) (Dk.71 Hamdi), Abdulsamet (xxx), Beytullah (xxx) (Dk.87 Murat), Osman (xx), Kasım (xx), Uğur (xx), Okan (xx) (Dk.85 Tamer), Samet (xx), Oğuzhan (xx), Mustafa (xx)
GOLLER: Dk.58 (P) Murat Can (Muğlaspor) - Dk. 49 Abdulsamet (Yogatspor 1959) 
SARI KARTLAR: Batuhan, Muğlaspor (Muğlaspor) Oğuzhan (Yogatspor 1959)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 15'inci hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Yozgatspor 1959 FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip galibiyet serisini 5 haftaya çıkarma fırsatını kaçırıp 22 puana ulaştı, konuk Yozgatspor ise puanını 18'e yükseltti. Yozgat temsilcisinin golünü 49'uncu dakikada Abdulsamet atarken, Muğlaspor'un golü 58'inci dakikada penaltıdan Murat Can'dan geldi.Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı futbolcuların galibiyet primlerinden satın aldıkları tekerlekli sandalyeyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu'na verdi.20'nci dakikada Muğlaspor atağında Ramazan'ın sol çaprazdan plase vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. 
22'nci dakikada konuk takımda Beytullah'ın yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak kaleci Yunus'ta kaldı. 
34'üncü dakikada Yozyatspor 1959 mutlak golden oldu. Rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Beytullah'ın şutunda kaleci Yunus topu çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
49'uncu dakikada Yozgatspor 1959 golü buldu. Sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Abdulsamet zor pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.
58'inci dakikada Muğlaspor'dan Ramazan ceza alanı içinde Samet tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Okan Kayataş tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Can, kaleci Göksal'ı ters köşeye yatırdı: 1-1.
86'ncı dakikada Muğlaspor atağında Murat Can'ın röveşatasını kaleci Göksal aynı güzellikte çıkardı. 
 

MUĞLA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İztuzu'nda 'Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan' tepkisi
YEREL HABERLER İztuzu'nda 'Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve ...
Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde lastik bot ile tek başına kaçmaya çalışan Suriyeli, yönünü şaşırınca Sahil Güvenlikten yardım istedi.
YEREL HABERLER Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı Muğla’nın Bodrum ...
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda ...
Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)
YEREL HABERLER Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, ...
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ...
Saylak’tan Marmaris’teki gıda zehirlenmesi hakkında açıklaması Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Marmaris’teki bir işletmede yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Eylül ayında aynı işletmeye ceza kesildiğini, son olay sonrası yemeklerden alınan numunelerin de analiz için laboratuvara gönderildiğini açıkladı
YEREL HABERLER Saylak’tan Marmaris’teki gıda zehirlenmesi hakkında ...
Bodrum'da çocuklara içki satan işletmelere göz açtırılmayacak
YEREL HABERLER Bodrum'da çocuklara içki satan işletmelere göz ...
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek ...
Virajı alamayınca taklalar attı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayınca taklalar attı; 3 yaralı
Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 ...
Büyükşehir, Thomas Cook iflasını paydaşlarla masaya yatırdı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi turizm komisyonu, Thomas Cook şirketinin iflasından etkilenen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir, Thomas Cook iflasını paydaşlarla masaya ...
Vatansever Mustafa Amca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vatansever Mustafa Amca hayatını kaybetti
Muğla’da 49 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
YEREL HABERLER Muğla’da 49 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ...
Yağmur sonrası sis etkili oldu Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağmur sonrası gece saatlerinde başlayan sis bulutu sabah saatlerinde etkili oldu.
YEREL HABERLER Yağmur sonrası sis etkili oldu Muğla’nın Menteşe ...
Dumansız hava sahası denetimleri sürüyor Muğla genelinde gerçekleştirilen ‘Dumansız Hava Sahası’ denetimleri kapsamsında 67 bin denetim yapıldı.
YEREL HABERLER Dumansız hava sahası denetimleri sürüyor Muğla ...
Evinin avlusunda kendini astı
YEREL HABERLER Evinin avlusunda kendini astı
Baştuğ’dan zirai ilaç satışı uyarısı Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 13 Şubat’ta yürürlüğe girecek yönetmelik gereği zirai ilaçların satışı ve yasaklı ilaçlar konusunda uyarıda bulundu.
YEREL HABERLER Baştuğ’dan zirai ilaç satışı uyarısı Menteşe Ziraat ...
Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi
YEREL HABERLER Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, ...
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kortej geçişiyle başlayacak
YEREL HABERLER Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kortej ...
Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
Aşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül aldı
YEREL HABERLER Aşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül ...
Bodrum’da mandalina hasadı başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da mandalina hasadı başladı
Kazalara davetiye çıkaran yola vatandaşlar tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kazalara davetiye çıkaran yola vatandaşlar tepki ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X