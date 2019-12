TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Yozğatspor 1959: 1 Son dört maçını kazanan Muğlaspor, evinde konuk ettiği Yozgatspor 1959 karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 90 dakika sonunda beraberliğe razı oldu.

Ligde üst üste aldığı seri galibiyetler ile dikkat çeken Muğlaspor, Yozgatspor 1959 karşısına da galibiyet serisini beşe çıkarmak için çıktı. İkinci yarının hemen başında 10 mağlup duruma düşen YeşilBeyazlılar, 57. dakikada Murat Can Bölükbaşı’nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşma bu skorla biterken, Muğlaspor puanını 22’ye yükseltti.

Muğlaspor ilk on biri Engelliler Haftası nedeni ile sahaya ‘En büyük engel sevgisizliktir’ pankartı ile çıktı. Karşılaşma öncesi Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Muğla Engelliler Derneği için alınan tekerlekli sandalyeyi Dernek Başkanı Emine Çakıroğlu’na teslim etti.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Okan Kayataş **, Çağdaş Yüksel Çağ **, Onur Gülter **

Muğlaspor: Y. Emre Genç **, Mustafa Acar **, Savaş Yorulmaz ** (Dk.77 Mahmut Şeker *), M. Akif Şerifoğlu **, Ramazan Özkabak **, Güray Fırat **, Anıl Yıldırım **, Rıdvan Çelik ** (Dk69 Adem Aydın *), M. Can Bölükbaşı **, Batuhan Süer *, Sami Can Özkan **

Yozgatspor 1959: Abdulsamet Kırım **, Oğuzhan Kandemir **, M. Serkan Demirel **, Beytullah Ersoy * (Dk.88 Can Yelkaya ?), Uğur Erdoğan **, Yunus Şencay * (Dk.71 Tayfun Yılmaz *), Göksal Özkara **, Samet Göker *, Okan Özdilek * (Dk. 84 Tamer Arıcı ?), Kasım Ulus **, O. Paşa Zorlu **

Sarı Kartlar: Batuhan Süer, Mustafa Acar(Muğlaspor),Oğuzhan Kandemir(Yozgatspor 1959)

Goller: Dk.49 Abdülsamet(Yozgatspor 1959), Dk.57 Murat Can(Muğlaspor)

Maçtan Dakikalar:

Dk. 8 Yozgatspor 1959 ceza alanında oluşan karambolde Rıdvan vurdu defansa çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.

Dk. 30 Muglaspor atağında rakip ceza alanında topla buluşan Sami’nin vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk.34 Yozgatspor atağında Beytullah ceza alanına girer girmez sert vurdu top kaleciden döndü.

Dk. 41 Muglaspor atağında rakip ceza alanı çizgisi üzerinden Batuhan sert vuruşunda kaleci Göksal gole izin vermedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 00 berabere tamamlandı.

Dk. 49 Yozgatspor atağında Abdülsemat sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu top ağlarla buluştu 01.

Dk. 56 Muglaspor atağında rakip ceza alanı içine giren Ramazan, Yozgatspor’lu Osman tarafından düşürülünce hakem Okan Kayataş penaltı noktasını gösterdi.

Dk. 57 Penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Murat Can Bölükbaşı’nın vuruşunda top ağlarla buluştu 11.

Dk.62 Muglaspor atağında Ramazan rakip ceza alanı içine girer topa sert vurdu kaleci gole izin vermedi.

Dk. 86 Muğlaspor atağında Batuhan’ın ortasında oluşan karambolde havaya yükselen topa Murat Can Bölükbaşı’nın rövaşata vuruşunda kaleci Göksal, aynı güzellikte golü önledi.

Dk.90+4 Muğlaspor atağında Batuhan’ın ortasında rakip ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Muran Can Bölükbaşı, sert vurdu top üstten auta gitti ve karşılaşma 11 berabere tamamlandı.

MUĞLA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.