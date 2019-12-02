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Milas Gençlik Merkezi 2019 yılı değerlendirdi

İHA

Milas Gençlik Merkezi Yönetimi tarafından basın toplantısı düzenlenerek, 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Milas Gençlik Merkezi 2019 yılı değerlendirdi

Milas Gençlik Merkezi Yönetimi tarafından basın toplantısı düzenlenerek, 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
2017 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Şehit Metin Özcan Şehir Stadyumu yanında hizmet vermeye başlayan Milas Gençlik Merkezi tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar, Merkez’de Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Serkan Acarsoy, Gençlik ve Spor İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi.
Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Milas Gençlik Merkezi’nin temelinin atılmasının ardından kısa sürede içerisinde tamamlandığını ve şuanda 1700 üyesi olduğunu belirterek, “atölye kulüp faaliyetleri kapsamında basketbol, badminton, matematik, kimya, Türkçe, satranç, zeka oyunları, drama, gitar, bağlama, piyano, keman, kodlama ve yazılım olmak üzere toplam 13 branşta, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinden yaklaşık 800 genç atölye eğitimlerinden faydalanmakta. Gençlik Merkezi binamızda bulunan çok amaçlı spor salonu akşam 21’den sonra halkımızın kullanımı için gruplara tahsis edilmekte. Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak Gençlik Merkezi imkânlarından faydalanamayan gençlerimize yönelik olarak her ay bir köy okulu ziyareti gerçekleştirilmekte. Gençlerimizin kurs faaliyetleri dışında faydalanması için kitap kafe, masa tenisi, langırt, akıl ve mangala, abbolone, koridor gibi zeka oyunları mevcut. Faaliyete katılan gençlerimiz ve ailelerine su, çay ve kahve gibi içecekler ikram edilmekte. Polislik, askerlik, beden eğitimi öğretmenliği için özel parkur gerektiren sınavların hazırlığı Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonumuzda yapılmakta” dedi.
Milas Gençlik Merkezi 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da kısa bilgiler aktaran Binbir, Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında 40 öğrenci ve 4 öğretmenin Ardahan gezisi düzenlediğini, Teknofest İstanbul’a 40 genç ve 2 öğretmenin katıldığını, 10 Parmağımda 10 Marifet Projesi’nin gerçekleştirildiğini, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi ile çevre temizliği etkinliği, matrak, voleybol, satranç, dart, badminton gibi faaliyetlerin yapıldığını, KYK Milas Yurt Müdürlüğü ve Veterinerlik Fakültesi ile ortaklaşa olarak Bodrum’da Çevre Temizliği ve Sokak Hayvanlarına Bakım ve Mama Dağıtımı, 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde “Diyabete Karşı Pedallıyoruz” Bisiklet Turu etkinliği düzenlendiğini, Kültür ve Sanat Yarışmaları ile Şiir Okuma, Türk Müziği Yarışması, Bilgi Yarışması ve Tiyatro Yarışması’na Milas’tan 50 genç ile katılım sağlandığını, yaz kursları kapsamında 16 branşta kurs açtıklarını ve bu kurslara yaklaşık bin kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasını gerçekleştirilecek Akıl ve Zeka Oyunları Projesi ile ilgili de bilgi aktaran Binbir, “Tüm Türkiye’de sadece 72 Gençlik Merkezinde uygulanacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Projesi kapsamında 28 akıl ve zeka oyunu okul öncesi, ilk okul ve ortaokul gruplarından oluşan yaklaşık 120 gencimize öğretilecek. Gençler daha sonra bu oyunları aileleri ile birlikte oynayarak hem aile içi bir iletişim hem de kendi kişisel gelişimlerine fayda edecek. Eğitimler Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni aynı zamanda Matematik Öğretmeni Hakkı Karataş tarafından verilecek” dedi.

Binbir’in ardından söz alan Matematik Öğretmeni Hakkı Karataş, Merkez’de açılan Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı ve çalışmaları hakkında bilgi aktarırken, Kredi Yurtlar Kurumu Milas Müdürü Serkan Acarsoy, Gençlik Merkezi ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptığına değinerek, “KYK ile Gençlik Merkezleri arasında en uyumlu çalışma yapan yerleşim yerleri arasında Türkiye genelinde Muğla, Muğla’da da Milas ön plana çıkıyor. Milas’ta bilindiği gibi bir Meslek Yüksek Okulumuz, bir de Veteriner Fakültemiz mevcut. Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak şuanda kapasitemiz dolu bir şekilde öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Hedeflerimizi tutturduk. İnşallah gelecek için daha güzel çalışmalar yaparız” dedi.

MUĞLA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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