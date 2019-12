Halı sahada şampiyon Mylasa 48 oldu

Milas Gençlikspor Kulübü Halı Saha Futbol turnuvası sona erdi. Final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Mylasa 48 Özdil Marin takımlarından Mylasa 48 50 gibi net bir skorla yendiği rakibi karşısında aldığı galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu.

İki gurupta 16 takımın kıyasıya mücadelesinde finalde rakiplerini yenen Mylasa 48 takımı birinci, Özdil Marin ikinci, Milas Belediyespor üçüncü, Boğaziçispor dördüncü oldu. Final müsabakası sonrasında gerçekleşen ödül töreninde ilk dört takıma başarı ödülleri verilirken turnuva müsabakalarında oynadıkları güzel futbolla dikkat çeken sporcuları tertip komitesi üyeleri ödül vererek onurlandırdılar.

Her yıl kış ayında yapılan Milas Gençlikspor Kulübü Halı Saha Futbol Turnuvasının bu sezonki müsabakalarını Milas’ın tanınmış spor Muhabiri Hüseyin Açar ile Dörtyol Gençlikspor kulübünün eski sporcusu ve Takım Kaptanı Murtaza Panay yönetti. Her iki hakem gösterdikleri performans ile sporseverlerin alkışını aldılar.

Müsabaka sonunda halı sahada düzenlenen ödül töreninde Milas Gençlikspor Kulübü başkanı aynı zamanda Muğla Amatör Spor kulüpleri sekreteri Ersin Köksal, Milas Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak, Milas İlçe Spor Müdürlüğü Koordinatörü Tayfun Uslu, Milas Gençlikspor Kulübü As Başkanı iş Adamı Şafak Kaya, İş Adamı Talip Kızılateş, sponsor Altınyıldız Klasik Mağazası sorumlusu Mehmet Köroğlu ile Aydın İncirliovaspor Kulübü Başkanı Akın Kıvrak katıldı.



Aydın Mahalli Süper Amatör küme takımlarından Aydın İncirliovaspor Kulübü Başkanı İş Adamı Akın Kıvrak Milas Gençlikspor Kulübü As Başkanı Şafak Kayanın misafiri olarak katıldığı ödül töreninde turnuvada dereceye giren takımlara maddi olarak sponsorluk yaptı. Dereceye giren takımlara ve turnuva başarılı olan sporculara 250 TL çek verdi. Yakın arkadaşının jesti için Milas Gençlikspor Kulübü As Başkanı Şafak Kaya tören sonrasında yaptığı açıklamada; “Yakın arkadaşım Aydınlı İş Adamı, Aydın Mahalli Ligi Süper Amatör küme takımı olan İncirliovaspor Kulübü Başkanı İş Adamı Akın Kıvrak Milas’a yanıma misafir olarak geldiğinde ödül töreninde jest yaparak turnuvada başarı elde eden sporcularımızı ödüllendirdi. İncirliovaspor Kulübü Başkanı Akın Kıvrak’a sporcularımıza destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

