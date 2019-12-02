MİZO’dan Müdür Saylak’a hayırlı olsun ziyareti

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlayan Barış Saylak’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Milas Ziraat Odası Başkanı (MİZO) İsmail Atıcı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atanan Barış Saylak’I makamında ziyaret etti. Atamanın Muğla ve Milas çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Saylak’a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ayrıca Saylak’a, MİZO heyeti tarafından zeytinyağı, yağlı zeytin, taze balık havyarı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasında ödül alan, Milas’ta çekilmiş olan “Hasat Zamanı” isimli fotoğraf hediye edildi.

MİZO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Saylak, il tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için ilçe ilçe toplantılar yapacağını ve her kesime kucak açarak; üretimi artırmak, ülke ekonomisine katkı sunmak adına işbirliği halinde tüm tarımsal projelere açık olduğunu dile getirdi.

“Tarımın siyaseti olmaz, hep birlikte üreteceğiz!” diyerek tüm çiftçilere, çiftçi örgütlerine ve alanla ilgili tüm taraflara eşit hizmet anlayışından asla ödün vermeyeceğini belirten Müdür Saylak, hayırlı olsun ziyaretinden ötürü Milas Ziraat Odası heyetine teşekkür etti.

Milas’ta çiftçilerin yaşadığı sorunların çözümü adına iş birliği halinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı; Müdür Saylak’a organik tarım, dane zeytin primi gibi konulardaki talepleri iletti.

Çiftçilerin taleplerini alarak ilgili birim müdürlerine talimat veren Müdür Saylak, tarımsal üretimi artıracak tüm çalışmaların yapılması için gereken çalışmaları ve Bakanlık düzeyindeki girişimleri plan program dâhilinde gerçekleştireceğini söyledi.

Hayırlı olsun ziyareti, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.