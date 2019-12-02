Milas esnafından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti

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Milas esnaf odaları başkanları, Ekim ayında Milas’ta görevine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal ve Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin ilçemize atarak görevine başlayan Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’yı makamında ziyaret ederek hoş geldin dileklerini ileterek görevinde başarılar dilediler.

3 Oda Başkanının Antalya’da seminerde olduğu dönemde görevine başlayan Akkaya daha sonraki süreçte kendisi seminerde olunca yeni gerçekleşen ziyarette İlçenin güvenlik konularının yanı sıra emniyet esnaf birlikteliği ele alındı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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