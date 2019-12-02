Başkan Gürün yatırımları inceledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yüzde 80’i tamamlanan ve 2020 yılının ilk aylarında hizmete girmesi planlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de devam eden ve özellikleri ile birçok fonksiyonu içinde barındıran Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi yapımında sona gelindi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 2020 yılının ilk aylarında hizmete girmesi planlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Maliyeti 42 Milyon TL

Menteşe İlçesinde 42 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek olan ve ismi halk oylaması sonucunda belirlenen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Merkezin dış cephe çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, yürüyen merdivenlerin montajı da tamamlandı ve çatı inşaatında sona gelindi. Çalışmalarının sürdüğü inşaatta iç cephe işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkezin hizmete girmesi bekleniyor. İçinde çok amaçlı salonlar, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark gibi vatandaşlara çok farklı alanlarda hizmet edecek olan tesisin kısa zaman içerisinde açılması hedefleniyor.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de vatandaşlara hizmet verecek Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nin her yaştan vatandaşı bir araya getirecek özellikleri ile bir buluşma, keyifli vakit geçirme alanı olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün etrafındaki sosyal tesisler ve Kışla Parkı ile bir bütünlük oluşturacak tesisin Muğla’ya çok yakışacağını belirtti. Başkan Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’ne doktor, eğitimci, bilim insanı olarak büyük hizmetler veren insanlara umut olan ve ülkemizin geleceği için çağdaşlaşma tohumlarını Anadolu’nun tüm topraklarına yayan, güzel insan Türkan Saylan’ın isminin yaşayacağı tesisimiz Atatürk’ün izinde fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerin yetişmesine yardımcı olacak, mutluluklara, umuda, sevgiye ev sahipliği yapacak” dedi.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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