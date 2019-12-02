Bodrum’un yolları kışa hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sorumluluk alanlarında bulunan yolları yenilemeye alan ekipler, gerçekleştirdiği çalışmalar ile yolları kış aylarına hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Torba, Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak grup yollarında düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet ve doğalgaz gibi altyapı sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Yaz aylarında trafik yoğunluğu nedeniyle bakım onarım çalışmaları yapılamayan yollarda sıcak asfalt serimi ve yol bakımı yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bodrum ilçemizdeki bütün mahallelerimizde yollarla ilgili sıkıntıları yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışıyoruz. İlçemizde belirlenen noktalarda asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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