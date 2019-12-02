Başkan Gürün’den Engelliler Günü Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir mesaj yayımladı.

Tüm vatandaşların eşit, yaşam alanlarının kısıtlanmadığı, sevgi ve hoşgörüyle bezenmiş bir dünyada aşılamayacak engelin olmadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önemli olanın zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunun altını çizdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engelsiz bir şehir ve ülke için devletin tüm organlarına büyük görevler düştüğünü, yerel yönetimler olarak da engelsiz bir şehir oluşturmak, engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

“Sevgiyle, hoşgörüyle ve hizmetlerle aşılamayacak engel yok”

Başkan Gürün; “Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda gerek iş hayatında gerekse sosyal yaşamda herhangi bir sağlık sorunu, doğuştan ya da sonradan engelli vatandaşlar daha fazla rol almakta, tamamen sağlıklı bireyler gibi yaşamlarını sürdürmektedirler. Engellerin herhangi bir kusur gibi görülmediği, sosyal yaşam içerisinde aktif rol alan engelli bireyler evlerinden çıkarılmayan bireylere göre daha mutlu yaşamlarını sürdürmektedir.

“Türkiye’de ilk olan Kısa Mola ile engelli bireye sahip ailelerin yanındayız”

Büyükşehir ailesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek engelli bireye sahip ailelerimiz için Kısa Mola merkezimizi kurduk. Burada 7/24 engelli evladına bakan annelerimize bir alternatif yaratarak gözü gibi baktığı ve kimselere emanet edemediği evladını uzman ekiplerimize belirli süreler içerisinde bırakmasını sağladık. Evlerinden engelli nakil araçlarımızla aldığımız ve Kısa Mola merkezine getirdiğimiz bireyler burada arkadaş ortamında keyifli vakit geçiriyor, anneleri de kendisine zaman ayırabiliyor, özel işlerini halledebiliyor. Muğlamızda ayrıca 15 plajın en güzel yerini engelsiz hale getirerek engelli vatandaşlarımızın denize girmesini sağladık. Ulaşımda dönüşüm projemizle Muğla genelinde araçların tamamı engelli rampalı hale geldi. Hizmetin en iyisini hak eden Muğlamızda tüm vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için Büyükşehir ailesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde zihinlerdeki ön yargıların, engellerin ortadan kalktığı, engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif rol aldığı, engelli bireye sahip ailelerimizle birlikte, sevgiyle, hoşgörü ile engellerin aşıldığı engelsiz günler diliyorum” dedi.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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