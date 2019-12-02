Yanan evde can pazarı: 1 ölü, 2 yaralı Muğla'da bir ikamette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Milas ilçesi GazipaşaFiruzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokağında yer alan M.B.’ye ait olan evde yangın çıktı. Gece yarısı saat 03.00 sıralarında çıkan yangını fark eden M.B.’nin bağırma seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin de olay yerinde yaptığı çalışmayla ikamette bulunan H.S. ve Y.T. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan H.S. ve Y.T. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkamette çıkan yangının tamamen söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, yangın alanında bir kişiye ait ceset buldu. Cesedin daha sonra yapılan inceleme sonucunda Yüksel Semerci’ye ait olduğu belirlendi. Semerci’nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan H.S. İzmir Ege Üniversitesi’ne sevk edildi. Diğer yaralı Y.T.’nin ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



"Yavrularım yanıyor"

Yangın bölgesine yakın ikamet edenler ev sahibi M.B.’nin yaklaşık 100 kediyi evinde beslediğini, olay gecesi M.B.’nin bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, “M.B. dışarı çıkmış yavrularım ölüyor diye bağırıyordu. Çığlıklar üzerine dışarı çıktığımızda dumanları ve alevleri fark ettik. Durumu hemen itfaiyeye bildirdik” dediler.

M.B.’nin baktığı kedilerin bazılarında da yangın sonucunda küçük yaralanmalar oluştuğu görüldü.

Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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