Başkan Uzundemir öğrenciler ile buluşuyor

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Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, geleceğimizin teminatı minik öğrencilerle buluşuyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ilçede bulunan okullarda ziyaretlerine devam ediyor. Uzundemir, öğrenciler ile keyifli dakikalar yaşadı. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek onlarla oyunlar oynadı.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Uzundemir, öğrenciler ile buluşmaya onlarla vakit geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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