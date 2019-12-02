Oartaca’da belediye ekipleri hızla çalışıyor

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Oartaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, karış karış her mahalleye parke döşeme çalışmaları hızla sürüyor.

Oartaca Belediyesinden yapılan açıklaada,Her mahallede parke döşeme çalışmaları hız kazandığı belirtilerek, Atatürk Mahallesi 214. Sokakta 1320 metrekare , Beşköprü Mahallesi 121. Sokakta 1150 metrekare,Karadonlar Mahallesi Çene Sokakta 600 metrekare ve Terzialiler Mahallesi Pamuk Sokakta 1200 metrekare olmak üzere toplamda 6140 metrekare kilitli, parke döşeme çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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