Bodrum’da 19 Güney Afrikalı göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki ayrı olayda lastik bot ile kaçış hazırlığında olan toplam 19 Güney Afrika uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Hem sağanak hem kar!

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Bodrum’dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Kargı Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen (4 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yine Bodrum Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 12 düzensiz göçmen (8 erkek, 3 kadın, 1 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 19 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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