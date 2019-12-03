Uçak; “27 yıllık mücadele sıradan bir mcüadale değil” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, eğitim-öğretim yılının başlamasından bu yana ilçelerdeki üye ziyaretlerini sürdürdüklerini açıklarken, 27 yıllık bir sendikal mücadelenin sıradan bir mücadele olmadığını açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri ilçe ziyaretleri kapsamında Seydikemer’de üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, Seydikemer Kaykamamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ve okullara ziyarette bulundu.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, eğitimöğretim yılının başladığı günden itibaren ilçelerdeki üye ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, Bodrum'dan Seydikemer'e kadar bütün eğitim çalışanlarına seslerini ulaştırmak çalıştıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük sorununun gelir dağılımındaki adaletsizlik ve buna neden olan kapitalist emperyalizm olduğunu vurgulayan Uçak, “Emperyalizm sadece bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiyor, fikirsel, zihinsel olarak da sömürüyor. En büyük soykırımı zihinlerde gerçekleştiriyor. En büyük yıkım kültürümüzde yaşanıyor. En çok zararı aile ve toplumsal bağlar, inanç ve kültürel değerler görüyor. Bütün güçleriyle emeğimize, ahlakımıza, değerlerimize saldırıyorlar. Eğitim BirSen ve MemurSen, bu saldırılara karşı değerlerimizi korumak için kuruldu. 27 yıllık mücadelemiz sıradan bir mücadele; tesadüfi bir çıkış, plansız programsız bir hamle değildir. Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yaptık. Çözüm odaklı olduk hep. Sorun üreten değil, çözüm öneren; kaostan değil, çözüm ve barıştan beslenen bir anlayışla yolculuğumuzu sürdürdük, sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Uçak, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusuna da değinerek, “Bizler öğretmenin, öğretenin, eğitimcinin itibarının yükseltilmesini, elinin güçlendirilmesini, öğretmene el uzatmanın bedelinin ağır olduğu bir zeminin oluşturulmasını istiyor, bu anlamda yasal bir düzeneğin kurulması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uçak, 24 Haziran seçimleri öncesinde vadedilen, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer verilen 3600 ek göstergenin, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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